«У нее странный отец»: Владимир Стеклов заставил маленькую дочь идти по снегу без обуви

Российский актер Владимир Стеклов трогательно поздравил свою уже взрослую дочь Глафиру с днем рождения. В посте на Facebook он вспомнил, как однажды заставил ее идти по снегу без обуви.

«Поздним вечером приехав домой, папа поставил машину на стоянку и нагруженный сумками забрал спящего ребенка с заднего сиденья. Идти было не близко, папа поставил дочь на землю и, ссылаясь на тяжесть сумок, попросил идти самостоятельно. Шли… Был январь, выла метель, и под ногами хрустел чертов снег. На жалобы дочери: „Папа, мне ножкам холодно“, папа просил потерпеть и прибавить шаг… И только потом бросил взгляд на ребенка… На ногах у нее были только колготки», — написал артист.

В посвященном дочери посте он признался, что не любит зиму и даже ее боится, а также несколько раз назвал себя странным родителем. В заключение 72-летний Стеклов поздравил Глафиру с 23-м днем рождения.

«У нее странный отец… <…> И все же… Сегодня у моей дочери день рождения! И я дарю ей все свои недоданные чувства нежности, обожания и любви! Все охапки цветов, не проросших еще, ароматных и бархатных, вид из окон, пусть еще не распахнутых, на дорогу, которая есть… Несказанное мое счастье! МОЯ ДОЧЬ!!!» — подытожил актер.

Как отмечает сайт Teleprogramma.pro, Владимир Стеклов сопроводил публикацию архивными фотографиями, на которых видно их с Глафирой взросление. Подписчиков тронул пост артиста — многие похвалили его за хорошо написанный текст и присоединились к поздравлениям именинницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Машков заставил дочь Марию развестись с первым мужем.