«Бери шубу и уходи»: Почему Машков заставил дочь развестись с первым мужем

Актриса Мария Машкова, известная по сериалу «Не родись красивой», поделилась подробностями личной жизни. Звезда призналась, что однажды в ее отношения вмешался знаменитый отец и настоял на том, чтобы артистка развелась со своим первым мужем Артемом Семакиным.

Владимир Машков был изначально против брака теледивы с актером и старался повлиять на свою наследницу. Однако любви Марии не могло ничего помешать, и наперекор всем наставлениям девушка связала свою судьбу с избранником, о чем отцу рассказала только за день до торжественного события.

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Со временем звезда начала понимать, что Машков был прав. Она прожила четыре года с мужем, который ей изменял, пишет «Экспресс газета». В один из моментов, когда актриса «рыдала, катаясь по полу» ей позвонил отец и настоял на том, чтобы она поставила точку в своих отношениях.

«Маш, бери шубу и уходи!» — передала слова Машкова его наследница.

Артистка прислушалась к советам своего родственника и, наконец, решилась на серьезный шаг. Она подала заявление на развод с Семакиным.

Впрочем, о своем поступке теледива нисколько не жалеет. Через несколько месяцев она встретила бизнесмена и музыканта Александра Слободняка-младшего, за которого впоследствии вышла замуж. Своему супругу девушка подарила двух дочерей: Стефанию и Александру.

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