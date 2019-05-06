«Бери шубу и уходи»: Почему Машков заставил дочь развестись с первым мужем

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Звезда сериала «Не родись красивой» рассказала, как отец повлиял на ее личную жизнь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский, РИА Новости / Валерий Левитин

Актриса Мария Машкова, известная по сериалу «Не родись красивой», поделилась подробностями личной жизни. Звезда призналась, что однажды в ее отношения вмешался знаменитый отец и настоял на том, чтобы артистка развелась со своим первым мужем Артемом Семакиным.

Владимир Машков был изначально против брака теледивы с актером и старался повлиять на свою наследницу. Однако любви Марии не могло ничего помешать, и наперекор всем наставлениям девушка связала свою судьбу с избранником, о чем отцу рассказала только за день до торжественного события.

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Со временем звезда начала понимать, что Машков был прав. Она прожила четыре года с мужем, который ей изменял, пишет «Экспресс газета». В один из моментов, когда актриса «рыдала, катаясь по полу» ей позвонил отец и настоял на том, чтобы она поставила точку в своих отношениях.

«Маш, бери шубу и уходи!» — передала слова Машкова его наследница.

Артистка прислушалась к советам своего родственника и, наконец, решилась на серьезный шаг. Она подала заявление на развод с Семакиным.

Впрочем, о своем поступке теледива нисколько не жалеет. Через несколько месяцев она встретила бизнесмена и музыканта Александра Слободняка-младшего, за которого впоследствии вышла замуж. Своему супругу девушка подарила двух дочерей: Стефанию и Александру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети высмеяли семейные советы звезды скандальных российских ток-шоу Дианы Шурыгиной.

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