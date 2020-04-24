«Я просто как бомж»: Иван Краско ест «Доширак» с консервами из-за нехватки денег

Народный артист РФ Иван Краско пожаловался, что ему остро не хватает денег на жизнь. Доходы известного актера резко сократились после массового ухода россиян в режим самоизоляции из-за коронавируса.

«Если до карантина у меня были: то творческая встреча, то ток-шоу на федеральном канале по семейным разборкам — теперь ничего. И, соответственно, никаких доходов кроме зарплаты и пенсии нет. Пожалуйста — я просто, как бомж», — цитирует Краско сайт KP.RU.

Актер месяц назад самоизолировался на даче в Ленинградской области. Содержать ему приходится не только себя, но и сыновей-подростков: Ивана и Федора. В результате денег стало остро не хватать; приходится во многом себе отказывать. Сказалось это и на питании.

«Доширак» и «Роллтон», между прочим, неплохая еда! Да я сам ведь сельского происхождения. Картошечка с консервами — тоже прекрасно. Туда говядинки и свининки — великолепная еда! Можно жить вечно», — не унывает артист.

Он рассказал, что справляется с тоской, посвящая себя делам хозяйству. В частности, колет дрова для бани. На активность 89-летнего Краско обращает внимание даже сосед по даче Михаил Боярский.

«Миша Боярский шутит: „Я же говорил, у меня сосед — дятел!“. Сейчас с Мишей пока не общаемся. Неловко мне, там у него внуки — Андрюшка и Григорий. Зачем я буду лезть. Потеплее будет, так и пойду к нему», — пообещал Иван Иванович.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена Ивана Краско забеременела от его предполагаемого внебрачного сына.

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