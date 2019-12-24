Экс-супруга Ивана Краско беременна от его предполагаемого внебрачного сына

Известный актер театра и кино Иван Краско в будущем году отметит 90-летие. За долгую жизнь он преуспел не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни: актер был женат четыре раза. В прошлом году артист развелся с молодой женой Натальей Шевель, а недавно узнал, что у него, возможно, есть внебрачный сын. Мужчина заявил Краско в телефонном разговоре, что он его родственник, но потом внезапно исчез, пишет Teleprogramma.pro.

Выяснилось, что первой о внебрачном сыне бывшего мужа узнала именно Наталья Шевель. Первым делом мужчина, по имени Александр Яковлев, встретился с ней и вскоре у них завязался роман. В запутанной семейной истории решил разобраться Дмитрий Шепелев, пригласив героев в свою программу. В студии шоу появилась Шевель, которая ошарашила зрителей неожиданным заявлением.

«Я жду ребенка», — призналась девушка.

Отцом своего будущего ребенка Наталья назвала Яковлева, чем сильно удивила ведущего передачи. По ее словам, возлюбленный напоминает ей экс-супруга в молодости. Она заявила, что находится на втором месяце беременности, поэтому проверку на детекторе лжи ей проходить сейчас запрещено.

Александр также появился в студии и рассказал, что узнал о романе матери с Краско от своей тети.

«В 2005 году моя мама Мария Голоядова развелась с мужчиной, который меня воспитывал. Я стал искать человека, который является моим отцом», — пояснил 38-летний мужчина.

По его словам, мама работала гримером на студии «Ленфильм», где и познакомилась с Иваном Ивановичем. У них закрутился роман, и в итоге 19-летняя девушка забеременела от актера. Проверка на детекторе лжи показала, что Александр говорит правду. После этого в студию пришел Иван Краско.

«Что же я слышу, Наталья Александровна… От меня ребенка не захотели, а от моего сына захотели? Это нонсенс какой-то», — выпалил он.

Артист подчеркнул, что было время, когда ходили слухи, что он самый любвеобильный актер. Но вспомнить маму Александра он не смог ни по архивным фото, ни при личной встрече. Эксперты же нашли несколько несостыковок в рассказе женщины, после чего она сразу же исправила свои показания. Результаты ДНК-теста и разоблачение героев передачи зрители увидят в следующем выпуске шоу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь 89-летнего Ивана Краско не желает знать отца.