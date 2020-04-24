Видео: Пожар произошел на территории кадетского училища в Кемерово
По предварительным данным, горела кровля строящегося здания. На место выехал губернатор Кемеровской области.
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Пожар произошел на территории Кемеровского президентского кадетского училища.
По предварительным данным, горела кровля строящегося здания. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов. Возгорание в настоящий момент ликвидировано силами МЧС.
Информацию о пожаре подтвердили в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
«Горит крыша строящегося объекта на территории кадетского училища. Губернатор выехал на место», — говорится в сообщении.
Обстоятельства и причина пожара устанавливаются. Информации о пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кемеровской области несколько населенных пунктов охвачены огнем. Аномальное тепло и сильный ветер создали пожароопасную ситуацию.
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