По предварительным данным, горела кровля строящегося здания. На место выехал губернатор Кемеровской области.

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Фото, видео: РИА Новости, ВКонтакте @Евгения Кирюшова, @Татьяна Чалкова

Пожар произошел на территории Кемеровского президентского кадетского училища.

По предварительным данным, горела кровля строящегося здания. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов. Возгорание в настоящий момент ликвидировано силами МЧС.

Информацию о пожаре подтвердили в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

«Горит крыша строящегося объекта на территории кадетского училища. Губернатор выехал на место», — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются. Информации о пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кемеровской области несколько населенных пунктов охвачены огнем. Аномальное тепло и сильный ветер создали пожароопасную ситуацию.

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