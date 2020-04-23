Аномальное тепло и сильный ветер создали пожароопасную ситуацию в регионах Сибири.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @chp.kemerovo

Пожар в кузбасском селе Постниково Ижморского района уничтожил 22 дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС. В числе охваченных огнем строений одно дачное и шесть брошенных. Остальные 15 — жилые дома.

Пожарные ликвидируют возгорание, задействовано десять единиц техники от МЧС, и силы спасателей наращиваются. На тушение пламени из Красноярска вылетел Ми-8 с водосливным устройством. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет.

Тем временем произошел пожар в другом себе Кемеровской области — Краснинское Промышленновского района. Там огнем охвачены три частных дома. На месте работают три отделения пожарной охраны.

В Постниково проживают около 500 человек, в Краснинском — примерно три тысячи человек. По данным МЧС, в регионе, как во и всей Западной Сибири, установилась аномальная для апреля погода — до 30 градусов тепла и порывистый ветер до 17 метров в секунду. Это создало высокую пожарную опасность.

По этой же причине в соседней Новосибирской области также вспыхнул пожар. Как уточняет ТАСС, в садовом товариществе «Надежда» Мошковского района горят 15 дачных домов. Из-за плотной застройки и сильного ветра образовавшийся огонь быстро распространился на соседние строения. Пострадавших нет. Для усиления нарядов МЧС направлен пожарный поезд из Болотнинского района.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре на складе с краской на юге Петербурга.

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