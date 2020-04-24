В МЧС рассказали о пожаре на территории кадетского училища в Кемерово
Горела кровля строящегося здания. В настоящий момент возгорание ликвидировано.
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Фото, видео: МЧС России
Крупный пожар произошел на территории Кемеровского президентского кадетского училища. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МЧС РФ по региону.
«Открытое горение ликвидировано, горение кровли на строящемся корпусе. Было задействовано семь отделений пожарной охраны, пострадавших нет», — сказал представитель ведомства.
Информацию о пожаре подтвердили в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Глава региона выехал на место происшествия.
Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кемеровской области несколько населенных пунктов охвачены огнем. Аномальное тепло и сильный ветер создали пожароопасную ситуацию.
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