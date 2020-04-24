Пожар произошел на крупнейшей в России подземной шахте в Кузбассе

Пожар произошел на крупнейшей в России шахте «Распадская» в Кемеровской области. Информация о пожаре поступила в ведомство около трех часов ночи по московскому времени. Возгорание произошло на глубине 400 метров в тупиковом забое вентиляционного штрека шахты «Распадская».

«В шахте находилось 167 человек, на поверхность вышли 154 человека, для поддержания жизнеобеспечения (в забое — прим. ред.) остались 13 человек», — цитирует ТАСС представителя МЧС России по Кемеровской области.

Общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров. В настоящий момент огонь полностью ликвидирован. Предварительно, горел кабель проходческого комбайна. Информации о пострадавших и погибших нет.

Сегодня это уже второе возгорание в Кемеровской области. До этого крупный пожар произошел на территории Кемеровского президентского кадетского училища.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кемеровской области несколько населенных пунктов охвачены огнем. Аномальное тепло и сильный ветер создали пожароопасную ситуацию.