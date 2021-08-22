ТОП-5 главных причин, почему иногда женщины встречаются «с кем попало»

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Ниса Мурзанаева
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Уже не все девушки смеются над изображениями бабушек в окружении десятка кошек с подписью «сильная и независимая».

ТОП-5 главных причин, почему иногда женщины встречаются «с кем попало»

Фото: www.globallookpress.com © photorevolution

Муки одиночества часто могут толкнуть девушку в объятия совсем неподходящего человека. Порой, нам настолько хочется быть любимыми, что мы готовы закрывать глаза на самые явные недостатки своего партнера. Эксперты назвали пять главных причин, из-за которых мы вступаем в отношения с кем попало.

Что скажут люди?

Интересно, что данная причина влияет отнюдь не только на деревенских девушек, но и на успешных бизнес-леди из крупных мегаполисов. Постоянные расспросы подружек, беспокойство родителей и родственников… Однажды все это может заставить женщину вступить в отношения с неподходящим человеком. Вот только помните, что жизнь у вас одна. И лучше бы прожить ее так, как хочется именно вам.

Сыграть свадьбу любой ценой

Порой, на девушку просто «накатывает». Из ниоткуда в ее прелестной головке появляются мечты о помолвке, обручальных кольцах, венчании в чудесной церкви, подружках невесты, огромном торте, стильном и дорогом свадебном платье… Из-за этого барышня в буквальном смысле готова сыграть свадьбу с кем угодно. Но подумайте, ведь брак, на самом деле, не решает никаких проблем, а только увеличивает их количество. Простой тест: решите для себя, вышли бы вы замуж за своего партнера, если бы у вас при этом не было пышного торжества с ресторанами и гостями?

Выгодный жених или недопринц

Ваши родители в восторге от вашего ухажера. Подружки завидуют черной завистью такой выгодной партии. Кажется, будто все ваше окружение вот-вот дружным хором начнет петь вашему избраннику хвалебные дифирамбы. Ведь он так умен, богат, красив, успешен… Вот только вы смотрите на него — и совсем ничего не чувствуете. Как бы не прискорбно было это признавать — любимых мы выбираем сердцем, а не рассудком.

Давай доживем до понедельника

Отношения уже давно не приносят вам удовлетворения, но как же их разорвать, когда вы: вместе снимаете жилье, у вас общий кредит на автомобиль, скоро у вашей бабушки день рождения, а она так счастлива, когда видит вас с кавалером вместе. Расставание с нелюбимым человеком можно откладывать, сколько угодно. Но при этом отдавайте себе отчет в том, что проживая еще один день в нездоровых отношениях, вы лишаете себя времени, которое могли бы провести со своей истиной любовью или в познании самой себя.

Со мной что-то не так

Некоторые девушки оправдывают свои несчастливые отношения тем, что это только им самим они кажутся плохими. Вроде того, что: «Я всегда была взбалмошной. Пройдет время, и я его полюблю. Просто надо перетерпеть, пересилить себя». Вот только любые обвинения самой себя в конечном итоге можно свести к одному единственному страху — боязни остаться в одиночестве.

Но истиной любви не встретить тому, кто не может и недели провести наедине с самим собой. Научитесь ладить со своим «я». Именно в периоды такой «самоизоляции» в жизни и начинают происходить изменения. Мужчина обязательно обратит внимание на ту, кто влюблена, прежде всего, в саму себя.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-3 иллюзий, которые мешают женщинам наслаждаться отношениями.

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