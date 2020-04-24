Также певица поинтересовалась празднованием дня рождения маленькой внучки Марфы и деятельностью своего театра.

Надежда Бабкина после выхода из комы спросила о военном параде Победы

Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomohov

Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина после выхода из искусственной комы вышла на связь с близкими людьми. О беседе с исполнительницей по телефону рассказал ее концертный директор Сергей Горох.

«Сказала, что все нормально, но не углублялась в тему. Понятно, что, конечно, не так живо, как всегда, разговаривает, но голос у Надежды Георгиевны бодрый, она в настроении, с позитивным посылом», — цитирует его МК.RU.

Первым делом Надежда Бабкина поинтересовалась, готовятся ли в театре к празднованию дня рождения ее пятилетней внучки Марфы. Сергей Горох пообещал певице, что девочку обязательно поздравят и сделают это красиво. Много вопросов исполнительница задавала о самом театре, а также спросила о предстоящем параде Победы.

«Я ей сообщил, что самоизоляция пока продлена до 1 мая, но все репетируют "на удаленке" и записывают специально для нее флешки с номерами. Она даже не знала, что торжества на День Победы перенесены!» — сказал концертный директор Бабкиной.

Надежда Бабкина находится в больнице с 1 апреля. Пресс-атташе исполнительницы Александр Велор рассказал, что звезде поставлен диагноз пневмония. Некоторое время певица находилась в состоянии искусственной комы. Результат ее теста на коронавирус до сих пор неизвестен.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа стоимость лечения Надежды Бабкиной. Источник утверждает — одни сутки пребывания в отдельной палате с повышенным уровнем комфорта обходятся звезде в 25 тысяч рублей.

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