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  4. Московский таксист избил пассажира-иностранца за отказ от секса

Московский таксист избил пассажира-иностранца за отказ от секса

, 12:49 | Игорь Рязов 47

Гражданин Туниса пожаловался на вспыльчивого и любвеобильного водителя в полицию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Водитель такси подозревается в избиении гражданина Туниса за отказ вступить с ним в интимную связь. Как стало известно 5-tv.ru, иностранец по данному факту обратился в полицию.

Инцидент произошел вечером 20 января. Проживающий в Москве гражданин Туниса вызвал такси, чтобы поехать к себе домой. По дороге незнакомый таксист, по версии следствия, предложил ему вступить с ним в интимную связь.

Иностранец отклонил предложение водителя, после чего между ними началась ссора. В итоге таксист насильно высадил тунисца из автомобиля, ударил кулаком по лицу и уехал.

Материальный ущерб водитель не причинил, но нанес телесные повреждения. По факту происшествия московская полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московский таксист сильно избил пассажира за громкий хлопок дверью. Пострадавшему потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

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