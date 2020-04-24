Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин изменил Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Российский лидер подписал документ о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

14 апреля депутаты Государственной думы РФ приняли закон о переносе Дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. В сопроводительных документах к законопроекту говорилось, что он направлен на «укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества».

С 2010 года днем окончания Второй мировой войны в России считалось 2 сентября. Именно в этот день в 1945 году был подписан акт о капитуляции Японии. 3 сентября было признано президиумом Верховного Совета СССР государственным праздником — Днем Победы над Японией. Однако, уже в 1947-м он снова стал рабочим, а потом и вовсе забылся.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Минобороны РФ рассекретило документы о взятии Вены. Публикация материалов из фондов Центрального архива военного ведомства посвящена 75-летию изгнания из столицы Австрии фашистов.