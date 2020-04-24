Исследователи сообщили о падении небесного тела, которое привело к трагическим последствиям.

Ученые подтвердили первый случай гибели человека от метеорита

Фото: Twitter @GismeteoNews

Ученые Турции и США сообщили о первом случае гибели человека от падения метеорита. Статья на эту тему появилась журнале Meteoritics & Planetary Science.

Исследователи изучили документы управления госархивов при президенте Турецкой Республики и обнаружили записи об инциденте, который произошел 22 августа 1888 года в Сулеймании, Ирак. Тогда небесное тело вошло в атмосферу в виде огненного шара, убило одного человека и парализовало другого. В тексте также упоминается о воздействии ударной волны на жилые строения и посевы в окрестностях взрыва.

Три рукописи, в которых описываются обстоятельства падения метеорита, написаны на османском языке. Это стало причиной того, что данные о зафиксированном случае описаны лишь теперь. По мнению ученых, в мире можно найти и другие исторические свидетельства о трагических последствиях падений метеоритов, но изучить их мешает языковой барьер.

Ранее 5-tv.ru писал, что астрономы назвали дату пика метеорного потока Лириды над Россией.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
75.13
-1.91 81.15
-2.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:08
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ
13:52
Ученые назвали самую опасную для мозга еду
13:45
«Living In a Ghost Town»: The Rolling Stones посвятили клип карантину
13:39
Для борьбы с коронавирусом в войсках создали группировку из 30 тысяч военных
13:30
Дмитрий Нагиев решил впервые показать своих младших детей
13:18
Ученые подтвердили первый случай гибели человека от метеорита

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок