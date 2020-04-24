Ученые подтвердили первый случай гибели человека от метеорита

Ученые Турции и США сообщили о первом случае гибели человека от падения метеорита. Статья на эту тему появилась журнале Meteoritics & Planetary Science.

Исследователи изучили документы управления госархивов при президенте Турецкой Республики и обнаружили записи об инциденте, который произошел 22 августа 1888 года в Сулеймании, Ирак. Тогда небесное тело вошло в атмосферу в виде огненного шара, убило одного человека и парализовало другого. В тексте также упоминается о воздействии ударной волны на жилые строения и посевы в окрестностях взрыва.

Три рукописи, в которых описываются обстоятельства падения метеорита, написаны на османском языке. Это стало причиной того, что данные о зафиксированном случае описаны лишь теперь. По мнению ученых, в мире можно найти и другие исторические свидетельства о трагических последствиях падений метеоритов, но изучить их мешает языковой барьер.

Ранее 5-tv.ru писал, что астрономы назвали дату пика метеорного потока Лириды над Россией.