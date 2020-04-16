Явление «звездопада» можно будет наблюдать невооруженным глазом всю ночь.

Астрономы назвали дату пика метеорного потока Лириды над Россией

Фото: www.globallookpress.com / David Becker

Метеорный поток Лириды начал свое движение над территорией России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Института прикладной астрономии РАН, пик «звездопада» придется на 22 апреля.

Астрономы объясняют, что метеоры представляют собой остатки хвоста кометы. Их скорость составляет от 10 до 20 километров в секунду. В результате трения об атмосферу они сгорают, оставляя в небе следы, видимые с Земли.

«Эти вспышки стреловидной формы мы и увидим. В целом явление завершится к 25 апреля», — сообщили в институте.

В этом году интенсивность метеорного потока будет невысокой, в среднем от 18 до 20 метеоров в час. Последний сильный всплеск был отмечен в 1982 году — до ста метеоров в час, а самый мощный зафиксирован в США в 1803 году. Тогда местные жители наблюдали до 700 метеоров в час. Тем не менее, ученые не могут точно спрогнозировать, как явления будет проходить в этот раз, вполне возможна и яркая вспышка.

Поток Лириды — это ежегодное событие в мире астрономии. Его можно наблюдать невооруженным глазом в течение всей ночи. Земля в апреле проходит через шлейф пыли, оставленный кометой. Это небесное тело совершает оборот вокруг Солнца раз в 415 лет. Следующее возвращение кометы ожидает человечество только в XXIII веке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, взорвется ли одна из самых ярких звезд Бетельгейзе.

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