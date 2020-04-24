В Петербурге предоставили «арендные каникулы» 38 видам бизнеса

Власти Петербурга расширили перечень сфер бизнеса, представителям которых предоставляются «арендные каникулы» в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Количество отраслей деятельности, на которых отныне распространяется приказ комитета имущественных отношений, теперь увеличено с трех до 38. Помимо сфер гостиничных услуг, общественного питания и туризма «арендными каникулами» будут воспользоваться представители сфер розничной непродовольственной торговли, транспорта, культуры и образования, отдыха и развлечений, оказания бытовых и социальных услуг, стоматологии и других. Полный список приводится в документе на сайте комитета имущественных отношений

Отсрочка по внесению платежей за аренду городской недвижимости распространяется не только на второй и третий кварталы, но и на часть первого, начиная с 13 марта 2020 года до окончания срока действия режима повышенной готовности. В этот период можно попросить отсрочки 100% платежей. После окончания режима и до 1 октября 2020 года будет разрешено отсрочить 50% платежей. Пени и штрафы в связи с отсрочкой не начислят.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин провел совещание по вопросам банковского кредитования экономики.

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