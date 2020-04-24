Путин провел совещание по вопросам банковского кредитования экономики
Глава государства пообщался с чиновниками и руководителями крупнейших банков. От того насколько легко они находят общий язык сегодня многое зависит.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, 5-tv.ru
С 1 мая заработает льготная ипотека под 6,5% годовых. Программу инициировал президент в качестве поддержки граждан и строительной отрасли в период кризиса. Накануне Владимир Путин в онлайн-формате общался с банкирами, то есть с теми — на кого ляжет вся финансовая нагрузка.
Ресурс, как было сказано, у кредитных учреждений есть, но он не безграничный. Беспроцентное кредитование малого и среднего бизнеса, к примеру, банкам вообще не выгодно. Какие компромиссы были предложены, знает корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что правительство утвердило предложенную Путиным программу льготной ипотеки. Взять жилищный кредит со ставкой 6,5% годовых можно для покупки жилья в новостройках.
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