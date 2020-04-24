В последний раз такой показатель был зафиксирован в 2014 году.

Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%

Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. В последний раз такой показатель был зафиксирован в 2014 году. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

«Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, Центробанк РФ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В минувшем году Банк России снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, в начале нынешнего года — еще на 0,25. Однако после объявления пандемии коронавируса ЦБ РФ взял паузу.

17 апреля председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина дала понять, что повышение ключевой ставки маловероятно.

24 марта появилась информация о том, что российские коммерческие банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам. Эксперты объяснили ситуацию ослаблением российской валюты из-за распространения коронавируса и срывом сделки ОПЕК+ о продлении соглашения по ограничению добычи нефти.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк РФ примет дополнительные меры для защиты прав заемщиков при реструктуризации кредитов.

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