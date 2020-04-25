Строительство нового медцентра завершается рядом с больницей в Коммунарке
Возведенный чуть более чем за две недели комплекс на 500 мест 7 мая примет первых пациентов — миновавших тяжелую стадию больных COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
В Москве рядом с больницей в Коммунарке завершается строительство медцентра. Чуть больше двух недель понадобилось специалистам, чтобы возвести объект. Сооружение собирали в чистом поле с нуля. 7 мая комплекс уже примет первых пациентов.
По словам Сергея Собянина, в медцентре будут долечивать больных, которые миновали тяжелую стадию и сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Быстровозводимый комплекс рассчитан на 500 мест. Пациентов разместят в комфортных палатах с системой обеззараживания воздуха. Для медиков оборудованы комнаты отдыха.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф в условиях эпидемии COVID-19.
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