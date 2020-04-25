Строительство нового медцентра завершается рядом с больницей в Коммунарке

В Москве рядом с больницей в Коммунарке завершается строительство медцентра. Чуть больше двух недель понадобилось специалистам, чтобы возвести объект. Сооружение собирали в чистом поле с нуля. 7 мая комплекс уже примет первых пациентов.

По словам Сергея Собянина, в медцентре будут долечивать больных, которые миновали тяжелую стадию и сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Быстровозводимый комплекс рассчитан на 500 мест. Пациентов разместят в комфортных палатах с системой обеззараживания воздуха. Для медиков оборудованы комнаты отдыха.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф в условиях эпидемии COVID-19.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112