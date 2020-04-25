Ракетный дивизион Северного флота РФ провел учения на побережье Баренцева моря

Военные совершили марш-бросок на остров Александры и провели стрельбы с помощью береговых комплексов «Бастион».

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Russian Defence Ministry

На побережье Баренцева моря прошли учения ракетного дивизиона Северного флота. Военные совершили марш-бросок на остров Александры и провели стрельбы с помощью береговых комплексов «Бастион».

Ракетные комплексы «Бастион» способны уничтожать цели на расстоянии до 400 километров. Они несут круглосуточное боевое дежурство в составе Арктической группировки войск.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что крейсер «Москва» назвали самым мощным кораблем Черноморского флота. Эксперт уверен — российский крейсер способен уничтожить вражеские корабли еще при входе в Черное море.

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