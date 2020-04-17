Крейсер «Москва» назвали самым мощным кораблем Черноморского флота

Российский гвардейский ракетный крейсер «Москва», находящийся в Крыму, является самым мощным кораблем Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Его противокорабельные ракеты могут пустить на дно любое плавсредство. Также он имеет на вооружении дальнобойные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 „Форт“, позволяющие обеспечить зональную ПВО — защитить целый район или эскадру от атак противника», — цитируют специалиста «Известия».

Бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов утверждает, что крейсер «Москва» своими ракетами может поразить корабли врагов уже при входе в Черное море — еще у Босфора.

Ракетный крейсер «Москва» в 1990-е годы больше восьми лет не могли отремонтировать из-за долгов. С 2018 года флагман Черноморского флота находится в ремонтных доках из-за технических проблем. Предполагается, что корабль снова выйдет в море к Дню Победы — 9 мая.

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