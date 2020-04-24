«Крепкий, здоровый!»: Боец ММА Харитонов поздравил боксера Поветкина с рождением сына
Российский тяжеловес-профессионал и его супруга стали родителями во второй раз.
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Фото, видео: Instagram @povetkinalexandr
Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru поздравил своего друга — профессионального боксера-тяжеловеса Александра Поветкина с рождением сына.
По словам спортсмена, главное — чтобы мальчик рос крепким и здоровым, а также гордился своим отцом.
«Поздравляю своего друга Александра Поветкина с рождением долгожданного малыша! Родился сын, крепкий, здоровый! Желаю, чтобы парень рос в правильном направлении. Также занимался спортом. Необязательно, чтобы он стал олимпийским чемпионом, но был крепким и здоровым! Гордился своим отцом! Самое главное, чтобы родители — Александр и Евгения гордились сыном, чтобы радовал родителей», — сказал Сергей Харитонов.
Помимо прочего, боец ММА пожелал Александру Поветкину и его супруге Евгении поскорее родить младшего братика или сестренку малышу, чтобы ему было веселее расти.
Сергей Харитонов отметил, что не каждый отец, который добился успехов в спорте, пожелает, чтобы сын пошел по его стопам. Несмотря на это, спортсмен уверен, что будущий мужчина должен развиваться физически и интеллектуально.
«Не каждый отец, который добился результатов в спорте, желает своему сыну такого же пути. Однозначно мужчина должен расти в спортивном плане очень крепким, здоровым и умным — это самое главное», — сказал Сергей Харитонов.
Друг Александра Поветкина добавил, что не знает какое имя родители дали новорожденному. По словам Сергея Харитонова, боксер и его супруга в настоящий момент заняты приятными хлопотами.
«Пока не сказал ничего. Я думаю, что они сейчас другим заняты, они радуются, долгожданный ребенок. Думаю, что узнаем все в ближайшее время», — заключил Сергей Харитонов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у боксера Александра Поветкина родился сын.
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