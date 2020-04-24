Российский боец-тяжеловес второй раз стал отцом.

У боксера Александра Поветкина родился сын

Фото: Instagram @povetkinalexandr

Тема:
Эпидемия коронавируса

В семье Александра Поветкина родился сын, сообщает промоутерская компания «Мир бокса». Мальчик появился на свет накауне. Его имя пока держится в тайне. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Коллеги и поклонники в соцсетях поздравляют спортсмена с прибавлением, желая здоровья наследнику и супруге. Именитый боксер стал отцом второй раз, у него есть дочь от первого брака.

В ближайшее время у счастливого родителя появится возможность посвятить время новорожденному. 2 мая в Манчестере должен был состояться бой Поветкина с временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллианом Уайтом. Как уточняет промоутерская компания со ссылкой на британских организаторов встречи, этот поединок перенесен на июль. В Великобритании до конца апреля запрещено проведение любых вечеров бокса. Решение о боях в мае будут принимать позднее с учетом эпидемиологической обстановки.

Александр Поветкин — российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории. Чемпион Олимпийских игр 2004 года в весовой категории свыше 91 килограмма. Трехкратный чемпион России в той же категории и категории свыше 91 килограмма. Двукратный чемпион Европы и чемпион мира 2003 года. Регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжелом с 2011 по 2013 годы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Емельяненко побрился налысо в самоизоляции.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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