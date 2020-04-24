Фонтаны Петербурга запустили в режиме онлайн
«Водоканал» решил виртуально восполнить отсрочку запуска фонтанов и фонтанных комплексов.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru
Петербургские фонтаны заработали виртуально. Таким способом «Водоканал» решил подчеркнуть наступление весны в Северной столице. Поскольку большинство горожан встречает это время дома, коммунальщики захотели восполнить отсутствие живых впечатлений и сделать одно из самых ожидаемых городских событий апреля в режиме онлайн. Кроме того, на то есть более важная причина.
«В Петербурге с целью минимизации контактов в период распространения COVID-19 закрыты для посещения все парки и скверы города. До окончания режима самоизоляции открывать сезон городских фонтанов нецелесообразно. Запуск фонтанов может стать местом притяжения людей, что создаст дополнительный риск распространения коронавирусной инфекции», — объяснили в организации.
По традиции, первыми «Водоканал» запустил три объекта: «Шар» на Невском проспекте, фонтаны у Казанского собора и в Ново-Манежном сквере.
Ранее 5-tv.ru писал, что в «Водоканале» назвали причину закрытия общественных туалетов в Петербурге.
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