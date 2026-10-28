Нарушили правило: Европа скандально отреагировала на общение Путина с лидерами Норвегии и Финляндии

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Александра Стубба и Йонаса Гара Стере уже обвинили в самоуправстве и измене общеевропейскому курсу.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Телефонный звонок из Скандинавии в Москву стал главной темой для обсуждения на Западе. И уже успел расколоть европейскую политическую элиту. Зарубежная пресса пишет, что Европе давно пора возобновить диалог с Россией. Но лидерам Норвегии и Финляндии пришлось несколько часов объяснять коллегам по ЕС, зачем они это сделали. Почему — разбирался корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Европейская солидарность и единство, кажется, еще никогда не трещало так громко. Лидеры решили дружно вынести сор из избы и, кажется, впервые перестали даже пытаться скрыть разногласия. Премьер Дании обвинила коллег в самоуправстве и даже измене общеевропейскому курсу на изоляцию России. За то, что они нарушили неписаное европейское правило не звонить в Москву.

«Я, честно говоря, не понимаю, чего, по мнению этих двух стран, можно добиться таким образом. Мы все эти годы подчеркивали важность держаться единой линии. Но этот звонок не был согласован ни с кем из нас», — сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Главред одной главных норвежских газет, не стесняясь в выражениях, посоветовал главе кабинета оставить свое мнение при себе. Но Фредериксен явно выражает мнение многих. Французский телеканал BFMTV выяснил, что президент Финляндии и премьер Норвегии несколько часов подряд объясняли главам других стран ЕС, зачем они вышли на диалог с Москвой. В Осло и Хельсинки даже опешили от такого сопротивления.

— Мы выступаем только от собственного имени, так как за четыре года выработать единую позицию ЕС так и не удалось.

Разделились мнения и в политической элите Польши: вице-премьер страны приветствовал разговор, а вот его начальник Дональд Туск, наоборот, был возмущен.

«Хорошо, что разговор, инициатором которого выступила Европа, состоялся. Таким образом Европа демонстрирует свою активность, свою вовлеченность в процесс», — сказал вице-премьер и министр обороны Польши Косиняк-Камыш.

— Премьер Норвегии подтвердил, что он и его коллега берут на себя ответственность за проведение переговоров. Мы относимся к этому очень скептически. Важно проявлять предельную осторожность. И мы продолжаем полностью поддерживать Украину, здесь ничего не меняется, и в этом позиция Европы предельно ясна.

При этом главные дирижеры европейской политики, Мерц, Макрон и Бернем, которые меньше чем две недели назад принимали у себя Зеленского, теперь молчат. В Киеве откровенно возмущены. Но как раз их мнение европейская пресса сегодня просто проигнорировала. Стремительный разворот части европейских стран стал темой номер один в американских медиа.

«До сих пор Европа безуспешно пыталась найти путь к мирному урегулированию украинского конфликта. Но именно Стубб может стать тем самым человеком, который сможет скоординировать американский и европейский подходы к вопросу Украины. И для Европы это шанс», — пишет New York Times.

Голоса, призывающие Европу возвращать утраченные переговорные позиции, все громче слышны на всем европейском континенте. И что примечательно, включиться в диалог европейцев призывают и американские сенаторы. А аналитики отмечают, что для ЕС это может быть едва ли не последним шансом, перед тем как судьбу Украины решат без их участия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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