Путин: колониалисты сопротивляются построению многополярного мира

Многополярному миропорядку сопротивляются лишь страны, привыкшие мыслить колониальным прошлым и сказочно обогащаться за чужой счет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в Москве.

«Однако формирование многополярного мира идет, конечно, непросто. Встречает сопротивление стран, которые не готовы принять такую реальность. Тех, кто привык мыслить колониальным прошлым, сказочно обогащаться за чужой счет», — сказал Путин.

Колониалисты применяют любые, самые неприглядные и циничные средства — в том числе тарифные войны, незаконные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела стран. Запад активно пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу, шантажируя ее столь необходимыми ресурсами, предоставляя их на грабительских условиях.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил 5-tv.ru на полях форума «Россия — Африка», что РФ близка к заключению договоренностей о свободной торговле с африканскими странами.

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