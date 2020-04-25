Жители столицы заработали на 12,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

В Мосгорстате назвали среднюю зарплату в столице в январе 2020 года — она составила 88,9 тысяч рублей. Об этом пишет RT.

В ведомстве отметили, что в начале нынешнего года москвичи заработали на 12,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Тогда средний заработок жителей столицы составил 79,7 тысяч рублей.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов полагает, что подобная динамика вызвана, в частности, индексацией зарплат бюджетников. Также большую роль в росте среднего заработка, по его мнению, сыграли крупные компании, которых в Москве больше, чем в других городах России.

«Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников», — утверждает профессор.

Самый высокий заработок зафиксирован в финансово-страховой отрасли и сфере информации и связи. Большие зарплаты также получали сотрудники в области обеспечения электроэнергией и газом.

Ранее 5-tv.ru писал, что составлен рейтинг регионов с самыми высокими и низкими зарплатами у молодых учителей.

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