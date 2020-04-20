Составлен рейтинг регионов с самыми высокими и низкими зарплатами у молодых учителей

Специалисты Росстата составили рейтинг регионов России с самыми высокими и низкими зарплатами у молодых учителей. Об этом со ссылкой на исследование ведомства сообщает сайт KP.RU.

Рейтинг регионов с высокими зарплатами возглавила Сахалинская область. Здесь начинающие педагоги в среднем зарабатывают по 70,1 тысячи рублей в месяц. За Сахалином расположились Ненецкий и Чукотсткий автономный округа — 54,5 и 46,3 тысячи рублей соответственно. Замкнули ТОП-5 Магаданская область (46,2 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (43,7 тысячи рублей).

Рейтинг регионов с самыми низкими зарплатами возглавила Калмыкия. Здесь средняя зарплата молодого учителя составляет 11,3 тысячи рублей (МРОТ в Калмыкии — 12,1 тысячи рублей). За республикой следуют Смоленская область и Адыгея — 13,5 и 13,8 тысячи рублей соответственно. Замкнули ТОП-5 Карачаево-Черкесия (16 тысяч рублей) и Республика Марий Эл (16,7 тысячи рублей).

В среднем в 2019 году молодые учителя в возрасте от 22 до 24 лет получали по 27,3 тысячи рублей в месяц. Годом ранее этот показатель был на уровне 22,2 тысячи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут начать наказывать за пранки над учителями в ходе дистанционного обучения. С такой инициативой выступил Следственный комитет. Этому предшествовали случаи, когда хакеры взламывали аккаунты школьников и транслировали порно во время видеоуроков.