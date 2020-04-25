Юная актриса сыграет в сериале по роману Трентона Стюарта «Тайное общество мистера Бенедикта».

Десятилетняя россиянка Марта Тимофеева получила крупную роль в Голливуде

Фото: Instagram @marta_timofeeva_actor_new

Актриса Марта Тимофеева будет сниматься в Голливуде. Юная россиянка сыграет одну из главных ролей в сериале по роману Трентона Стюарта «Тайное общество мистера Бенедикта».

Марта, которой в августе исполнится 11 лет, сыграет в сериале находчивую и упрямую сиротку Констанс Контрэйр. По замыслу продюсеров, она должна быть миловидной девочкой с взрывным характером.

Главные роли получили Райан Херст («Ходячие мертвецы»), Кристен Шаал («Последний мужчина на Земле») и Тони Хейл («Замедленное развитие»).

Сюжет сериала будет развиваться за счет четырех сирот, обладающих разными талантами. Детей забирает к себе домой эксцентричный меценат Бенедикт (Тони Хейл). С их помощью он надеется выполнить секретную миссию — остановить таинственное устройство «Шептун», которое способно «промыть мозги» человеку.

Над сериалом работают студии Hulu и 20th Century Fox. Премьера запланирована на 2021 год.

Как отмечает «Экспресс газета», Марта Тимофеева уже снималась в зарубежных картинах. Ранее она появилась в сериале «Выжить», где сыграла роль героини Софи Тернер в детстве. Во время французского фестиваля «Вечера российского кино в Бордо In Cine Veritas» юная актриса получила специальный приз за роль в фильме «Ракушка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что роковая красота Екатерины Климовой помогла разоблачить высокопоставленного американского коррупционера. В США по этой реальной истории планируют снять фильм и пригласить россиянку на главную роль.

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