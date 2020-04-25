Юристы ОНФ защитили от увольнения 74-летнюю петербурженку, соблюдавшую карантин

74-летняя петербурженка Сокина Юлаева оказалась под угрозой увольнения из-за соблюдения правил режима карантина, который действует в городе на Неве для людей старше 65 лет.

Женщина обратилась к юристам Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые в рамках проекта #МыВместе смогли помочь ей восстановить права. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Спасибо большое! Меня хотели уволить как прогульщицу. А Народный фронт большое дело сделал: поговорил с моим начальством, доказал, что неправильно рассудили всю ситуацию. И поэтому я могу просто уволиться. „Можете работать“, сказали. Но я не буду там работать, не хочу после этого случая», — сказала женщина.

Пострадавшая трудилась вахтером в Санкт-Петербургском государственном университете. В ОНФ отметили, что были удивлены некорректным поведением сотрудников 2-го отдела охраны, где работала Юлаева. Там правозащитники столкнулись с отказом предоставлять запрашиваемую информацию. Кроме того, адвокатский запрос на имя ректора вуза был зарегистрирован не сразу и до сих пор не удостоен ответа. Тем не менее, инцидент исчерпан. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совете по правам человека (СПЧ) предложили смягчить режим самоизоляции для дачников и пенсионеров.

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