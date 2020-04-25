Заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ирина Киркора предложила смягчить режим самоизоляции для дачников и пенсионеров. По ее мнению, также нужно ввести разовые пропуска на прогулки.

«Мне кажется, что это должен быть дополнительный пропуск, который можно использовать для посадки, для садовых, хозяйственных нужд», — цитирует Киркору РИА Новости.

Она пояснила, что речь идет о разрешении для граждан отправиться на садовые участки, чтобы они могли «посадить картошку, морковь». При этом власти должны обеспечить безопасные условия, чтобы не спровоцировать неконтролируемые перемещения людей. Для граждан со своими автомобилями должны быть разработаны специальные пропуска. Для общественного транспорта нужны новые маршруты и система контроля за соблюдением санитарных требований в салонах.

Зампред СПЧ также предложила ввести разовые пропуска на прогулки — преимущественно для людей в возрасте и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Власти должны проследить за тем, чтобы люди получали пропуска на разное время. Это позволит распределить потоки гуляющих в течение дня и избежать толп на улицах.

«Если человек находится постоянно дома без надлежащей активности, по-другому происходит насыщение организма кислородом, и ослабевает функционирование мышц. <…> Многие уже просто месяц дома и начинают сходить с ума без свежего воздуха, без возможности попрыгать, побегать, поорать, не мешая соседям в доме. Это сложно», — отметила правозащитница.

Недавно 5-tv.ru публиковал подробную статью о том, что нельзя делать в России, чтобы не нарваться на штраф в условиях эпидемии коронавируса COVID-19. Она наверняка сохранит свою актуальность еще на несколько недель, так как накануне глава Роспотребнадзора заявила о необходимости продлить режим самоизоляции.

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