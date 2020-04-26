Дочь Валерии раскрыла секрет, где она могла бы встретиться со своим избранником

Дочь певицы Валерии Шена (Анна) Шульгина рассказала, каким должен быть ее избранник, и где они могли бы впервые встретиться. 26-летняя девушка в марте девушка сменила имя на свой творческий псевдоним, чем вызвала ажиотаж вокруг своей персоны.

Шена все свое время посвящает музыкальному творчеству, а потому сил на знакомства у нее уже не остается. Однако, примерное понимание, как должен выглядеть ее избранник, у Шульгиной все же есть.

«Человек, идущий с тобой по жизни, должен быть просто на 100% с тобой на одной волне, а идеалов на планете нет. По крайней мере, на этой», — приводит ее слова Teleprogramma.pro.

Дочь звездных родителей предупредила потенциальных поклонников, где все-таки с ней можно искать встречи.

«Любовь, если что, я не ищу. Я интроверт и редко (только по надобности) посещаю мероприятия, так что проще всего со мной познакомиться в рабочей обстановке», — емко разъяснила она.

Шена соблюдает режим самоизоляции, что не мешает ей продолжать трудиться на музыкальной ниве. Девушка специально уехала за город и пишет песни.

Ранее Анна Шульгина объяснила подробно значение своего нового имени.