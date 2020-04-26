Шена Шульгина предупредила при этом своих поклонников, что любовь она пока не ищет.

Дочь Валерии раскрыла секрет, где она могла бы встретиться со своим избранником

Фото: Instagram @shena_music

Дочь певицы Валерии Шена (Анна) Шульгина рассказала, каким должен быть ее избранник, и где они могли бы впервые встретиться. 26-летняя девушка в марте девушка сменила имя на свой творческий псевдоним, чем вызвала ажиотаж вокруг своей персоны.

Шена все свое время посвящает музыкальному творчеству, а потому сил на знакомства у нее уже не остается. Однако, примерное понимание, как должен выглядеть ее избранник, у Шульгиной все же есть.

«Человек, идущий с тобой по жизни, должен быть просто на 100% с тобой на одной волне, а идеалов на планете нет. По крайней мере, на этой», — приводит ее слова Teleprogramma.pro.

Дочь звездных родителей предупредила потенциальных поклонников, где все-таки с ней можно искать встречи.

«Любовь, если что, я не ищу. Я интроверт и редко (только по надобности) посещаю мероприятия, так что проще всего со мной познакомиться в рабочей обстановке», — емко разъяснила она.

Шена соблюдает режим самоизоляции, что не мешает ей продолжать трудиться на музыкальной ниве. Девушка специально уехала за город и пишет песни.

Ранее Анна Шульгина объяснила подробно значение своего нового имени.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака

Последние новости

16:11
Песков рассказал о «секретах» телефона, которым пользуется Путин
16:06
Италия решила не пускать иностранных туристов до 2021 года
15:54
Еще один врач с диагнозом СОVID-19 скончался в Петербурге
15:42
Дочь Валерии раскрыла секрет, где она могла бы встретиться со своим избранником
15:30
Wi-Fi ждет крупнейшее обновление за 22 года. Он получил новый частотный диапазон
15:18
Масштабные поиски 13-летнего мальчика проходят в Тверской области

Сейчас читают

Женские имена, обладательницы которых находят свое счастье после 40 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок