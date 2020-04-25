Валерия и Пригожин заступились за Тодоренко после лишения ее звания «Женщина года»

Певица Валерия и ее супруг — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием «Газета.ru» заступились за телеведущую Регину Тодоренко. Журнал Glamour лишил знаменитость звания «Женщина года» после того, как она попыталась оправдать домашнее насилие над женщинами в прямом эфире в Instagram.

Регина Тодоренко заявила, что представительницы слабого пола в большинстве случаев сами провоцируют мужчин на рукоприкладство.

Иосиф Пригожин отметил, что его жена довольно строго относится к тем, кто предпринимает попытки оправдать насилие над женщинами. Несмотря на это, Валерия уверена — нельзя уничтожать Регину Тодоренко после ее высказываний.

«Еще вчера она была явно возмущена, но сегодня у нее все вопросы отпали. Ну, нельзя девочку уничтожать», — процитировал музыкальный продюсер слова супруги.

Муж Валерии выразил предположение, что телеведущая могла оправдать домашнее насилие в эфире в социальной сети по неосторожности. Главное, что Регина Тодоренко принесла извинения за изречения.

«Я не защищаю Регину Тодоренко, но она имеет свойство оступаться. Она извинилась, а это значит, что все», — заключил Иосиф Пригожин.

Супружеская пара пришла к обоюдному мнению, что не следует травить телеведущую за сказанное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после скандала и лишения титула Тодоренко решила заняться проблемами насилия.