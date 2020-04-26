Назван поддержанный автомобиль, не теряющий в цене уже 50 лет

Эксперты назвали автомобиль, который спустя долгие годы после выпуска, не теряет в цене. Речь идет о немецком спорткаре Porsche 911, который вышел с конвейера в далеком 1976 году.

Сейчас покупатель может приобрести Porsche 911 за 14 миллионов рублей. Такие деньги люди готовы отдавать даже несмотря на относительно низкую мощность двигателя машины — всего 165 лошадиных сил.

Специалисты отмечают — некоторые современные спортивные авто, например, Porsche Boxster на порядок мощнее Porsche 911, но стоят при этом в разы меньше.

По данным «Экономики сегодня», на российском рынке меньше всего в цене обычно теряют автомобили японской марки Toyota. А вот китайские машины отличными показателями сохранения остаточной стоимости похвастаться, увы, не могут.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия лишилась самого дешевого автомобиля в мире.