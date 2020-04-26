Назван поддержанный автомобиль, не теряющий в цене уже 50 лет
За машину, выпущенную с конвейера в далеком 1976 году, покупатель сейчас должен заплатить не менее 14 миллионов рублей.
Фото: www.globallookpress.com /National Motor Museum
Эксперты назвали автомобиль, который спустя долгие годы после выпуска, не теряет в цене. Речь идет о немецком спорткаре Porsche 911, который вышел с конвейера в далеком 1976 году.
Сейчас покупатель может приобрести Porsche 911 за 14 миллионов рублей. Такие деньги люди готовы отдавать даже несмотря на относительно низкую мощность двигателя машины — всего 165 лошадиных сил.
Специалисты отмечают — некоторые современные спортивные авто, например, Porsche Boxster на порядок мощнее Porsche 911, но стоят при этом в разы меньше.
По данным «Экономики сегодня», на российском рынке меньше всего в цене обычно теряют автомобили японской марки Toyota. А вот китайские машины отличными показателями сохранения остаточной стоимости похвастаться, увы, не могут.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия лишилась самого дешевого автомобиля в мире.
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