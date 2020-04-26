В ходе несанкционированных гонок житель Омска наехал на двух девушек

Водитель автомобиля Mercedes, принявший участие в несанкционированных гонках в Омске, допустил наезд на двух девушек. По предварительным данным, соревнования проходили вечером 25 апреля в Советском округе. В социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлен момент, как машина на старте неожиданно начинает отъезжать назад, после чего доносятся крики — вероятно, принадлежащие людям, получившим травмы.

Как уточнили в УМВД России по Омской области, нарушитель уже установлен. Он признался, что незамедлительно отвез пострадавших девушек в травмпункт, где им оказали медицинскую помощь.

В настоящий момент в отношении водителя Mercedes составлено три административных протокола.

«В отношении него возбуждены административные делопроизводства по ч.1 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП», статьи 12.18 КоАП РФ «Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом» и статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации», — сообщил начальник ОИОС УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

МВД РФ

В России указом президента РФ Владимира Путина объявлены нерабочие дни до 30 апреля включительно. Эти меры были приняты в связи с распространением коронавируса. Главы регионов сами определяет режим, в котором живет население в зависимости от уровня опасности: самоизоляция, изоляция или карантин. На 26 апреля в России зафиксировано 80 949 случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов 747. Наряду с этим уже 6 767 пациент выздоровел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве считают целесообразным продлить самоизоляцию на майские праздники.

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