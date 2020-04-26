Директор Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии
По словам Сергея Гороха, певица в хорошем настроении и живо интересуется делами театра.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина продолжает оставаться в стационаре на лечении после того, как перенесла тяжелую двустороннюю пневмонию. Об этом ТАСС сообщил концертный директор певицы Сергей Горох.
По его словам, настроение у артистки улучшилось, и она активно интересуется делами театра «Русская песня», в котором является руководителем.
«Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет. Договорились быть на связи. Я объяснил ей, что до 1 мая все находятся на самоизоляции по домам, праздничные мероприятия перенесены», — рассказал представитель Бабкиной.
Госпитализация артистки случилась в начале апреля. Надежду Бабкину доставили в тяжелом состоянии в больницу в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом. COVID-19 не подтвердился, но состояние певицы ухудшилось. Врачам даже пришлось вводить ее в состояние искусственной комы. После почти месяца активного лечения она поправилась, но до сих пор не покидает стены больницы и строго соблюдет все рекомендации врачей. Ранее 5-tv.ru писал, что Надежда Бабкина после выхода из комы спросила о военном параде Победы.
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