По словам Сергея Гороха, певица в хорошем настроении и живо интересуется делами театра.

Директор Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина продолжает оставаться в стационаре на лечении после того, как перенесла тяжелую двустороннюю пневмонию. Об этом ТАСС сообщил концертный директор певицы Сергей Горох.

По его словам, настроение у артистки улучшилось, и она активно интересуется делами театра «Русская песня», в котором является руководителем.

«Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет. Договорились быть на связи. Я объяснил ей, что до 1 мая все находятся на самоизоляции по домам, праздничные мероприятия перенесены», — рассказал представитель Бабкиной.

Госпитализация артистки случилась в начале апреля. Надежду Бабкину доставили в тяжелом состоянии в больницу в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом. COVID-19 не подтвердился, но состояние певицы ухудшилось. Врачам даже пришлось вводить ее в состояние искусственной комы. После почти месяца активного лечения она поправилась, но до сих пор не покидает стены больницы и строго соблюдет все рекомендации врачей. Ранее 5-tv.ru писал, что Надежда Бабкина после выхода из комы спросила о военном параде Победы.

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