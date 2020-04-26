Заторможенность, спокойствие и сюрпризы: Что сулят звезды на неделю с 27 апреля по 3 мая
Астролог Алена Никольская составила астрологический прогноз на следующую неделю и дала рекомендации по тому, как справиться с трудностями.
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Фото, видео: YouTube @Алёна Никольская, globallookpress.com /Nasa
Неделя с 27 апреля по 3 мая станет довольно позитивной. В этот период войдет в знак Тельца, а значит, некоторые, начнут предусмотрительнее относиться к завязыванию новых контактов принятию важных решений. О том, как себя правильно вести в это время, чтобы избежать неприятностей, на своем YouTube-канале рассказала известный астролог Алена Никольская.
«Телец — знак основательный. Он все делает надежно, неспешно но при этом очень верно. <…> Вы будете соображать не так быстро, как до этого, но зато спокойно, надежно и выверено. <…> Меркурий в Тельце — это то время. Когда мы не будем бежать впереди паровоза и стараться хоть с кем-нибудь пообщаться», — пояснила астролог.
Основной принцип, которым будут руководствоваться люди на этой неделе: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Особенно это скажется на работниках СМИ и представителей других профессий, составляющих тексты.
Тех, кто любит делать покупки, в этот период также ждут изменения, убеждена Никольская.
«Всю эту неделю вложения нужно будет делать очень внимательно, но все, что будет связано с вашим бытом, домом, дизайном, здоровьем и вашим телом будет правильно», — отметила астролог.
В понедельник, 27 апреля, Луна будет в Близнецах, а после перейдет в Рак. В этот день нужно быть готовы к неожиданным сюрпризам и не впадать в панику, если что-то пошло не по плану.
«Могут быть форс-мажорные обстоятельства, когда что-то происходит, но вы этого не ожидали. <…> Будьте внимательнее», — посоветовала Никольская.
Во вторник, когда Луна перейдет в Рак, а Меркурий будет догонять Солнце, ожидается улучшение психологического состояния людей. Те, кто всю предыдущую неделю был на взводе, наконец, успокоятся и перестанут переживать.
«С 28 апреля по 3 мая у нас то и дело будут происходить разные неожиданности и внезапные известия», — добавила Никольская.
В четверг Луна перейдет в знак Льва. Поэтому в этот день, а также в пятницу люди станут более жизнерадостными и активными. Однако несмотря на свое стремительное желание заняться чем-то новым, необходимо проявить твердость и устойчивость в своих прежних убеждениях рекомендовала астролог.
«Также в четверг и пятницу решаются финансовые вопросы. Больших прибылей не будет, но маленькие гарантированы», — рассказала Никольская.
Получить финансовую прибыль можно будет также в субботу. Не исключено, что в этот день работодатель захочет выписать старательным сотрудникам премию и похвалить за профессионализм.
В субботу и воскресенье Луна будет находиться в Деве, поэтому велика вероятность, что вы замучаете своих близких бесконечными придирками, однако, по словам астролога, этот период долго не продлится.
«Для людей очень хорошо выходные дни посвятить себе: сделайте себе что-то приятное, для себя, для тела. Поленитесь. <…> Тело ваше захочет внимания. <…> Секс в эти дни также будет особенным, с такой перчинкой, поэтому используйте это время», — посоветовала Никольская.
Она также добавила, что конец недели идеально подойдет для того, чтобы строить планы на ближайшее будущее.
Ранее 5-tv.ru публиковал советы астролога-психолога, как найти свою любовь в интернете и не нарваться на мошенников.
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