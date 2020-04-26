Скандала не будет. Как Прилучный и Муцениеце поделили имущество?

Как взрыв прогремела новость о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце в феврале 2020 года. С тех пор поклонники пары тешили себя надеждой, что актеры решат отмотать историю назад, но тщетно. Все попытки супругов сойтись заканчивались новыми скандалами, речь шла даже о рукоприкладстве со стороны главы семейства. Но теперь все должно завершиться мирно. Как сообщает сайт KP.RU, ссылаясь на коллегу и знакомую Прилучного, раздел имущества супругов прошел гладко в ожидании официального расторжения брака.

Актер решил отдать Муцениеце и детям столичную квартиру, а сам поселиться в частном доме в Подмосковье. Дело в том, что недвижимость вся оформлена на Прилучного, а кредит за жилье в коттеджном поселке еще не погашен, поэтому переоформить его нельзя.

«И дом в Подмосковье, и столичную квартиру в свое время покупал Паша. Недвижимость приобреталась в ипотеку, которую он погашал, и документы оформлялись на него — с согласия жены, у которой было латвийское гражданство. Но споров нет сейчас — имущество поделили, Павел остался в доме, но дети и Агата смогут приезжать туда в любое время», — рассказал источник.

Что касается алиментов, Прилучный намерен их исправно платить и ни в чем не отказывать детям. Речь даже не идет об официальном оформлении документов о выплатах: актер любит своих малышей и хочет обеспечить их всем необходимым. Что касается Агаты Муцениеце, теперь у нее появилось больше свободы, чтобы зарабатывать самой.

Ранее 5-tv.ru разбирался в вопросе: Муцениеце обвинила Прилучного в рукоприкладстве. Правда это или пиар-ход?