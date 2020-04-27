🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 апреля, Луна находится в растущей фазе. Этот период благоприятен для построения планов и реализации важных идей. Однако энергичность практически всех знаков зодиака довольно мала во всех сферах жизни. ♈ Овен

Вы начинаете неделю с ясной головы. Вы точно знаете, во что вы хотите излить свою энергию и как будете действовать дальше. Не брезгуйте работой руками. Старайтесь говорить правду, не лукавьте и не хитрите, а также не жалейте о сделанном.

Космический совет: говорите правду.

♉ Телец

В штаб-квартире Тельца этот день посвящен фотоархивам. Возвращаясь к старым воспоминаниям, вы улыбаетесь. Вы, вероятно, будете думать о своих друзьях, как старых, так и о новых. Никогда не поздно выйти и восстановить связь. Некоторые из вас обнаружат, что предрассудки, которые держали в прошлом, теперь тают. Превратите раны в мудрость.

Космический совет: воссоединение — главная тема дня.

♊ Близнецы

Близнецы, мать-природа заботится о нас, одаривает своими ресурсами, кормит и поит. Сегодня вам необходимо объединиться с силами, которые дают это изобилие. Вам не нужны гаджеты и другие вещи, которые стали частью нашей жизни, чтобы чувствовать себя хорошо. Попытайтесь провести какое-то время без них.

Космический совет: проявите творческий подход в повседневной жизни.

♋ Рак

Универсальная истина: практика делает человека совершенным. Возможно, вы наслаждаетесь признанием прямо сейчас, но ваше сердце знает, что на этом пути можно достичь гораздо большего. Будьте настойчивы в своих усилиях, Рак. Вы делаете это не для того, чтобы что-то доказать миру, а для своего собственного роста и развития.

Космический совет: продолжайте трудиться.