Дженнифер Энистон простила отца за предательство
Звезда Голливуда долгие годы не могла примириться с уходом родителя из семьи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Ying; Instagram @jenniferaniston
Отношения Дженнифер Энистон с родителями долгие годы служили ей поводом для посещения психотерапевтов. Мать актрисы Нэнси Мэриэнн Доу занижала самооценку дочери в период ее взросления. Позже родительница опубликовала книгу об их семье, после чего звезда сериала «Друзья» перестала с ней разговаривать на 15 лет. Об этом пишет «Экспресс газета».
Не менее сложно складывалась ситуация между Дженнифер и ее отцом, актером Джоном Энистоном. Он ушел из семьи после 11 лет брака. Это произошло в день десятилетия Дженнифер. Девочка ушла на вечеринку по случаю своего дня рождения, а когда вернулась, услышала от матери шокирующую новость. Она увидела его лишь спустя год, но вскоре он исчез снова. Дочь расценила этот поступок как предательство и многие годы сторонилась общения с папой.
Достигнув зрелости, актриса поняла: жизнь чересчур коротка, и обиды не должны брать верх. Вскоре она возобновила отношения с матерью и отцом и сегодня старается сделать их теплыми, насколько это возможно. Особенно на нее повлияла ситуации с пандемией коронавируса, пишет The Mail on Sunday. Сегодня звезда почти ежедневно звонит 86-летнему родителю и справляется о его здоровье.
Ранее 5-tv.ru писал, что Брэда Питта хотят лишить опеки из-за встреч с бывшей женой Дженнифер Энистон.
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