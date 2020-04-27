Звезда Голливуда долгие годы не могла примириться с уходом родителя из семьи.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Ying; Instagram @jenniferaniston

Отношения Дженнифер Энистон с родителями долгие годы служили ей поводом для посещения психотерапевтов. Мать актрисы Нэнси Мэриэнн Доу занижала самооценку дочери в период ее взросления. Позже родительница опубликовала книгу об их семье, после чего звезда сериала «Друзья» перестала с ней разговаривать на 15 лет. Об этом пишет «Экспресс газета».

Не менее сложно складывалась ситуация между Дженнифер и ее отцом, актером Джоном Энистоном. Он ушел из семьи после 11 лет брака. Это произошло в день десятилетия Дженнифер. Девочка ушла на вечеринку по случаю своего дня рождения, а когда вернулась, услышала от матери шокирующую новость. Она увидела его лишь спустя год, но вскоре он исчез снова. Дочь расценила этот поступок как предательство и многие годы сторонилась общения с папой.

Instagram @jenniferaniston

Достигнув зрелости, актриса поняла: жизнь чересчур коротка, и обиды не должны брать верх. Вскоре она возобновила отношения с матерью и отцом и сегодня старается сделать их теплыми, насколько это возможно. Особенно на нее повлияла ситуации с пандемией коронавируса, пишет The Mail on Sunday. Сегодня звезда почти ежедневно звонит 86-летнему родителю и справляется о его здоровье.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брэда Питта хотят лишить опеки из-за встреч с бывшей женой Дженнифер Энистон.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
2:29
Академик РАН назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
1:52
Дженнифер Энистон простила отца за предательство
1:24
Число безработных в России может увеличиться в шесть раз
0:52
Молодой фаворит Успенской прокомментировал слухи о романе с певицей
0:33
В новом КоАП появится штраф за ночной лай собаки и неисправную автосигнализацию

Сейчас читают

Мартын Лисогон: что можно и нельзя делать 27 апреля
Токсиколог назвал самые эффективные напитки при похмелье
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок