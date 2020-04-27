Авторы многих фейков находятся за границей и единственный способ борьбы с ними — это критичное мышление.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

Серьезную опасность сейчас представляют и те, кто распространяет заведомо ложную информацию о пандемии. Фейки о короновирусе разносятся по соцсетям даже быстрее, чем сама инфекция.

Людей пугают ядовитыми масками, врачами-оборотнями и даже бандами голодных гастарбайтеров. Чем страшнее выдумки, тем больше подписчиков и возможностей заработать мошенникам.

Валентин Трушнин вместе с правоохранителями изучил последние скандальные видеоролики. И вот лишь некоторые истории вирусного киберобмана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что академик РАН назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России.

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