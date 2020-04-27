Ядовитые маски и врачи-оборотни: какими еще «страшилками» пугают россиян в сети в период пандемии
Авторы многих фейков находятся за границей и единственный способ борьбы с ними — это критичное мышление.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Серьезную опасность сейчас представляют и те, кто распространяет заведомо ложную информацию о пандемии. Фейки о короновирусе разносятся по соцсетям даже быстрее, чем сама инфекция.
Людей пугают ядовитыми масками, врачами-оборотнями и даже бандами голодных гастарбайтеров. Чем страшнее выдумки, тем больше подписчиков и возможностей заработать мошенникам.
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