Серьезную опасность сейчас представляют и те, кто распространяет заведомо ложную информацию о пандемии. Фейки о короновирусе разносятся по соцсетям даже быстрее, чем сама инфекция.

Людей пугают ядовитыми масками, врачами-оборотнями и даже бандами голодных гастарбайтеров. Чем страшнее выдумки, тем больше подписчиков и возможностей заработать мошенникам.

Валентин Трушнин вместе с правоохранителями изучил последние скандальные видеоролики. И вот лишь некоторые истории вирусного киберобмана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что академик РАН назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112