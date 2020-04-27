Вузы Минобороны России досрочно завершат учебный год из-за COVID-19
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил особое внимание уделить выпускникам.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Вузы Минобороны России досрочно завершат учебный год из-за коронавируса. С таким поручением выступил Сергей Шойгу.
Глава ведомства подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено выпускным классам и курсам. По последним данным, заразившихся COVID-19 выявили минимум в четырех учебных заведениях Минобороны.
Чтобы не допустить распространения инфекции при проведении весеннего призыва 2020 года, принято решение усилить меры безопасности на призывных пунктах. Так в Центральном военном округе 500 военных комиссариатов обеспечены масками, перчатками и необходимым запасом дезинфицирующих средств. Во всех зданиях, где будут работать приемные комиссии, проводится санитарная обработка помещений. Начало призыва запланировано на 6 мая. Ожидается, что на службу отправится около 135 тысяч новобранцев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коронавирус диагностирован у 874 российских военнослужащих.
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