«Красивая»: Анастасия Макеева в бикини поделилась с фанатами летним настроением

Подписчики восхитились телом актрисы и ее умением работать в фотошопе.

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Фото, видео: Instagram @makeevan, @batkova_elena, @rozasedykh

Актриса, певица и телеведущая Анастасия Макеева в Instagram устроила розыгрыш билетов на свой квартирник. Об условиях конкурса она сообщила в посте с горячим фото. На снимке знаменитость в ярком купальнике на пляже демонстрирует свою отличную фигуру.

«Немного нежности и лета в ленту и конкурс», — написала актриса.

Instagram @makeevan

Подписчики в основном обратили внимание на фигуру Анастасии, а не на сам розыгрыш билетов.

«Красивая! Пофиг на конкурсы!»

«О боже, как ты хороша»;

«Вам в бикини лучше всего», — прокомментировали фолловеры.

Однако некоторые пользователи посчитали, что на фото использован фотошоп, так как фигура Анастасии выглядит слишком идеально.

«Чудо фотошоп. Всегда выручает»;

«Ох, ты ж фотошопушка в деле», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Макеева впервые показала своего нового мужа.

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