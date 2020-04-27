«Красивая»: Анастасия Макеева в бикини поделилась с фанатами летним настроением
Подписчики восхитились телом актрисы и ее умением работать в фотошопе.
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Фото, видео: Instagram @makeevan, @batkova_elena, @rozasedykh
Актриса, певица и телеведущая Анастасия Макеева в Instagram устроила розыгрыш билетов на свой квартирник. Об условиях конкурса она сообщила в посте с горячим фото. На снимке знаменитость в ярком купальнике на пляже демонстрирует свою отличную фигуру.
«Немного нежности и лета в ленту и конкурс», — написала актриса.
Подписчики в основном обратили внимание на фигуру Анастасии, а не на сам розыгрыш билетов.
«Красивая! Пофиг на конкурсы!»
«О боже, как ты хороша»;
«Вам в бикини лучше всего», — прокомментировали фолловеры.
Однако некоторые пользователи посчитали, что на фото использован фотошоп, так как фигура Анастасии выглядит слишком идеально.
«Чудо фотошоп. Всегда выручает»;
«Ох, ты ж фотошопушка в деле», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Макеева впервые показала своего нового мужа.
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