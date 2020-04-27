Звезда «Дома-2» выложила два снимка, позволяющих найти ответ на так беспокоящий всех вопрос — ждет ли она ребенка.

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Фото, видео: Instagram @ermolaevanelly, @ryzhikova_tatiana

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева решила поиграть со своими подписчиками, озадаченными слухами о ее второй беременности. Девушка выложила в сторис Instagram две фотографии, на которых предложила найти три отличия. Один снимок создает впечатление, что звезда явно находится в положении, второй уже нет. При этом кадры сделаны в одно и то же время, судя по пейзажу и облачению модели.

«Найди три отличия на следующем фото», — написала Ермолаева.

Instagram @ermolaevanelly

Также она высказалась более развернуто на эту тему, выразив недоумение тем, откуда взялись такие слухи о пополнении в семействе.

«Беременна. За последний месяц, я слышала это слово наверно раз 500! Каждый день мне пишут, звонят и спрашивают разные СМИ по поводу беременности… Только, наверно, ленивый не просил, в положении я или нет. Откуда появились такие догадки и мысли?» — спросила Ермолаева.

Поклонники, тем не менее, так и остались в недоумении относительно положения Нелли. Некоторые не оценили ее ход с интригой.

«Я так и не поняла, беременна или нет»

«Я тоже…», — признавались подписчики.

Личная жизнь звезды «Дома-2» действительно оставляет просторы для догадок. В середине декабря девушка намекнула поклонникам на скорый развод с мужем, ресторатором Кириллом Андреевым, а потом оказалось, что о разрыве речь не идет. Ранее 5-tv.ru писал, что Нелли Ермолаева показала себя в самоизоляции с семьей.

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