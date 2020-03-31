«Шашлык-пати не получится»: Нелли Ермолаева показала себя на карантине с семьей

Звезда «Дома-2» выложила фото из спальни и рассказала, как изменила свое отношение к коронавирусу.

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Фото, видео: Instagram @ermolaevanelly

Тема:
Эпидемия коронавируса

Самоизоляция не расстроила Нелли Ермолаеву. Звезда «Дома-2» с радостью приняла введенный властями Москвы карантин. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram. Девушка выложила фото, на котором показала себя лежащей в постели с супругом — владельцем московской сети ресторанов Кириллом Андреевым и двухлетним сыном Мироном. К семейному снимку она приложила текст о важности соблюдения карантинных мер.

«Я до последнего не верила и относилась скептически к нарастающей ситуации, думала уж сильно раздувают. А теперь… Мурашки по телу, когда узнаешь, что твои знакомые заболели. Весь мир под угрозой этой страшной болячки, которая запускает свои корни и ежеминутно прогрессирует. Мы очень рады, что с сегодняшнего дня в Москве ввели режим обязательной самоизоляции! Кто до сих пор еще смеется и пытается устроить шашлык-пати — не получится!» — написала Ермолаева.

Instagram @ermolaevanelly

Экс-участница телестройки призвала поклонников к ответственности, привела список условий, при которых можно выходить из дома, и напомнила о правилах самозащиты.

Пользователи соцсети порадовались, глядя на семейную идиллию. В особенности после декабрьского заявления Нелли о разводе с мужем. Впрочем, многие обвинили ее в комментариях в том, что эта новость была пиар-ходом.

«Я рада, что вы вместе. Но как можно врать, что вы расстались? Только пиар в моде? Ничего святого не осталось у людей»;

«Разве это плохо когда все семья в сборе? Берегите друг друга»;

«Помирились — и очень хорошо»;

«Вот теперь идиллия», — отреагировали фоллверы.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева в черном боди запретила трогать лицо руками.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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