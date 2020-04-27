«Мужская мечта»: Натали сразила подписчиков фото в купальнике

Певица Натали порадовала фанатов «летним» снимком. В своем профиле в Instagram артистка выложила фото, где она позирует в ярком купальнике.

«Сегодня „пошла“ в Яндекс —картинки, чтобы найти милые фото животных, а там одни девушки в купальниках мне выскакивают! И я, в том числе, зачем-то», — поделилась Натали.

Певица также поинтересовалась у фанатов: как они думают, почему в интернете столько фото девушек в бикини? Неужели всем так хочется лета?

Instagram @natali_star74

Подписчики восхитились фигурой Натали и отметили, что иметь рядом такую женщину — мечта любого мужчины.

«Вот посмотришь на такую красотку и пойдешь пресс качать…»;

«Ну такую фигурку грех прятать, по правде говоря»;

«Это мужская мечта — такая женщина рядом!!!» — прокомментировали фолловеры.

Натали — мать троих детей. Она очень внимательно следит за своей фигурой и старается всегда быть в отличной форме. Певица соблюдает режим и старается придерживаться правильного питания.

В конце 2019 года фанаты артистки заподозрили, что она беременна в четвертый раз. Однако это предположение оказалось ошибочным.

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