«Только хардкор»: Ирина Шейк опубликовала провокационное «домашнее» фото
Подписчики отметили необычную задумку фотографа и восхитились красотой модели.
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Фото, видео: Instagram @irinashayk
Популярная модель Ирина Шейк выложила новое фото в своем профиле в Instagram. На снимке девушка в домашней обстановке, лежит на полу, небрежно закинув одну ногу на диван. Пикантность снимка в том, что на Ирине — минимум одежды.
Модель никак не подписала фото, лишь поставила в описании символ — домик. Видимо, этим кадром Ирина отразила суть своего прибывания в самоизоляции.
Подписчики, как всегда, восхитились красотой Ирины и отметили креативную задумку фотографа.
«Вы упали с дивана прямо в мое сердце»;
«Тематическая фотосессия в России»;
«Красивая и замечательная женщина! Девушка — мечта!»
«Супер красивая! Мой образец для подражания», — прокомментировали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк выложила фото в подростковом возрасте.
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