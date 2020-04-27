Популярная модель Ирина Шейк выложила новое фото в своем профиле в Instagram. На снимке девушка в домашней обстановке, лежит на полу, небрежно закинув одну ногу на диван. Пикантность снимка в том, что на Ирине — минимум одежды.

Модель никак не подписала фото, лишь поставила в описании символ — домик. Видимо, этим кадром Ирина отразила суть своего прибывания в самоизоляции.

Instagram @irinashayk

Подписчики, как всегда, восхитились красотой Ирины и отметили креативную задумку фотографа.

«Вы упали с дивана прямо в мое сердце»;

«Тематическая фотосессия в России»;

«Красивая и замечательная женщина! Девушка — мечта!»

«Супер красивая! Мой образец для подражания», — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк выложила фото в подростковом возрасте.