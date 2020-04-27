Подписчики отметили необычную задумку фотографа и восхитились красотой модели.

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Фото, видео: Instagram @irinashayk

Популярная модель Ирина Шейк выложила новое фото в своем профиле в Instagram. На снимке девушка в домашней обстановке, лежит на полу, небрежно закинув одну ногу на диван. Пикантность снимка в том, что на Ирине — минимум одежды. 

Модель никак не подписала фото, лишь поставила в описании символ — домик. Видимо, этим кадром Ирина отразила суть своего прибывания в самоизоляции.

Instagram @irinashayk

Подписчики, как всегда, восхитились красотой Ирины и отметили креативную задумку фотографа.

«Вы упали с дивана прямо в мое сердце»;

«Тематическая фотосессия в России»;

«Красивая и замечательная женщина! Девушка — мечта!»

«Супер красивая! Мой образец для подражания», — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк выложила фото в подростковом возрасте.

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