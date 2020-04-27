Виртуальную выставку «Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом» представил Росархив

Уникальные исторические документы представлены на виртуальной выставке «Сталин, Черчилль, Рузвельт. Совместная борьба с нацизмом». Экспозицию к 75-летию Победы открыл Государственный архив совместно с МИД и Российским историческим обществом. Главная тема — отношения лидеров стран антигитлеровской коалиции. Их личная переписка свидетельствует: найти общий язык было непросто. Однако перед лицом общего врага главы СССР, Великобритании и США смогли объединиться.

Владимир Путин в приветственном письме по поводу открытия выставки отметил, что это бесценный опыт международного сотрудничества и истинного союзничества, который может быть полезен и в современном мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росархив опубликует данные о зверствах нацистов во время Великой Отечественной войны.