Виртуальную выставку «Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом» представил Росархив
Уникальные исторические документы знакомят посетителей экспозиции с личной перепиской лидеров стран антигитлеровской коалиции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
Уникальные исторические документы представлены на виртуальной выставке «Сталин, Черчилль, Рузвельт. Совместная борьба с нацизмом». Экспозицию к 75-летию Победы открыл Государственный архив совместно с МИД и Российским историческим обществом. Главная тема — отношения лидеров стран антигитлеровской коалиции. Их личная переписка свидетельствует: найти общий язык было непросто. Однако перед лицом общего врага главы СССР, Великобритании и США смогли объединиться.
Владимир Путин в приветственном письме по поводу открытия выставки отметил, что это бесценный опыт международного сотрудничества и истинного союзничества, который может быть полезен и в современном мире.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росархив опубликует данные о зверствах нацистов во время Великой Отечественной войны.
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