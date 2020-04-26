Италия решила не пускать иностранных туристов до 2021 года

Спасать туристическую отрасль власти страны планируют за счет внутреннего туризма.

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Эпидемия коронавируса

Италия будет держать границы закрытыми для иностранных туристов до конца 2020 года. Об этом в интервью газете La Repubblica сообщил министр культуры и туризма страны Дарио Франческини.

«Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства», — сказал Франческини.

Министр рассчитывает, что туристическую отрасль Италии получится спасти с помощью внутреннего туризма. Для его стимулирования правительство предоставит поддержку семьям с низкими доходами. Им выделят до 500 евро на летний отдых внутри страны.

Также для итальянцев уже в мае планируется открыть Колизей, Помпеи и другие музеи и достопримечательности страны. Сложнее ситуация обстоит с тесными по их меркам кинотеатрами, театрами и другими культурными учреждениями. При принятии решений об их открытии власти будут учитывать динамику распространения коронавируса.

Как отмечает «Экономика сегодня», на данный момент в Италии зафиксировано около 200 тысяч случаев заражения коронавирусов. Больше 60 тысяч пациентов вылечились от COVID-19, более 26 тысяч скончались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в турецких отелях могут отказаться от системы «все включено» из-за коронавируса. Шведские столы сочли опасным способом подачи пищи.

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Тема:
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