Петербуржцам разъяснили правила отдыха на майские праздники в связи с пандемией

Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области разъяснили порядок поездок на дачу в период майских праздников. Как указано на сайте городской администрации, петербуржцы смогут беспрепятственно отправляться на свои участки, однако при этом они должны соблюдать несколько правил.

Во-первых, при себе у них должны быть паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок, дачу или договор аренды. Во-вторых, все покупки должны быть совершены заранее, до выезда из города.

Кроме того, необходимо следовать по маршруту до садового участка или дачи без дополнительных остановок на территории населенных пунктов Ленинградской области и постараться минимизировать контакты с соседями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме оценили возможность переноса майских праздников из-за коронавируса.

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