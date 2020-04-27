Студенты вузов Минобороны России завершат учебный год до 5 мая
Соответствующее решение принято в оборонном ведомстве.
Фото: Известия / Кристина Кормилицына
Студенты вузов Минобороны России завершат учебный год до 5 мая. Соответствующее решение принято в Министерстве обороны.
Как сообщает Интерфакс, решение было принято на фоне ситуации с распространением коронавируса.
«Во всех довузовских образовательных организациях Минобороны России учебный год завершится до 30 апреля. Все воспитанники отправятся к местам проживания», — заявили в Минобороны.
«Обучение курсантов и слушателей высших военных учебных заведений Минобороны России по решению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу будет завершено до 5 мая. Выпуски во всех военных вузах состоятся в мае», — отметили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу поручил особое внимание уделить выпускникам вузов оборонного ведомства страны.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
52%
-0.22 80.76
0.51
Нашли ошибку?