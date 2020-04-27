Соответствующее решение принято в оборонном ведомстве.

Студенты вузов Минобороны России завершат учебный год до 5 мая

Фото: Известия / Кристина Кормилицына

Студенты вузов Минобороны России завершат учебный год до 5 мая. Соответствующее решение принято в Министерстве обороны.

Как сообщает Интерфакс, решение было принято на фоне ситуации с распространением коронавируса.

«Во всех довузовских образовательных организациях Минобороны России учебный год завершится до 30 апреля. Все воспитанники отправятся к местам проживания», — заявили в Минобороны.

«Обучение курсантов и слушателей высших военных учебных заведений Минобороны России по решению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу будет завершено до 5 мая. Выпуски во всех военных вузах состоятся в мае», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу поручил особое внимание уделить выпускникам вузов оборонного ведомства страны.

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